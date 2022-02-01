Çalıştıkları yerden 600 kilo kablo çaldılar!

Artvin'in Yusufeli İlçesinde faaliyetlerini sürdüren bir iş yerinden bakır kablo çalındığı ihbarı alan Artvin İl jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri, iş yerindeki kameralardan işçilerin ve araçların hareketliliğini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu aynı işyerinde çalışan M.Ç ile H.Ş'nin minibüsle olay günü ilçeden ayrılarak Borçka ilçesine gittiğini tespit etti. Jandarma ekipleri ilçeye giden araca yaptıkları takip araç Borçka ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 600 kilo bakır kablo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.Ç ile H.Ş. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen bakır kablolar ise firma sahibine teslim edildi.