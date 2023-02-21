Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 5 ve 12 Şubat tarihleri arasında 3 ayrı otomobil hırsızlığını aydınlatmak için harekete geçti. Ekipler, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek incelerken, ayrıca saha çalışması sonucu şüphelileri belirleyerek operasyon başlattı. Asayiş Büro ekipleri, bir hırsızlık olayında şüphelilerin 10 Şubat günü saat 05.35'te gözlerine kestirdikleri bir otomobili çalmadan önce bölgede keşif yaptıkları bazılarının gözcülük yaparken, birisinin kapıyı açıp içeri girdiğini ancak otomobili çalıştıramadığını belirledi.