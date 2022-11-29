Haberler Yaşam Haberleri Call of Duty Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:00 Son Güncelleme: 29.11.2022 16:00

Call of Duty Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Yakın geçmişten ilham alınarak kurgulanmış olan Call of Duty Modern Warfare II sistem gereksinimleri, hayranlarının ilgisini çeker. Call of Duty Modern Warfare II PC kaldırır mı diye düşünenler olabilir. Bu yüzden, Call of Duty Modern Warfare II kaç GB ram istiyor sorusu önem kazanır. Oyunun kare hızını anlamayı sağlayan Call of Duty Modern Warfare II kaç fps 'dir? Call of Duty Modern Warfare II minimum sistem gereksinimleri neler? Kaç GB'dır?

Call of Duty Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Call of Duty Modern Warfare II sistem gereksinimleri, oyun bağımlıları için önemlidir. Ünlü PlayStation oyunlarından Call of Duty Modern Warfare II PC kaldırır mı sorusu, oyunla yeni tanışanlar için merak uyandırıcıdır. PC hafızasının yeterli olup olmadığını anlamak için Call of Duty Modern Warfare II kaç GB ram istiyor mu diye araştırmak gerekir. Hıza önem verenler, Call of Duty Modern Warfare II kaç fps diye sorar. Peki Call of Duty Modern Warfare II minimum sistem gereksinimleri neler?

Call Of Duty Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri Neler?

2019 yılının en tartışmalı oyunlarından biri olan Call of Duty Modern Warfare'in devamı olan bu oyun, Infinity Ward tarafından geliştirilmiş ve Activision tarafından Ekim 2022'de yayınlanmıştır. Aksiyon ve macera seven oyunculara yönelik FPS serisi oyunlardan biri olan Call of Duty Modern Warfare II, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X ve S'ye uygun olarak geliştirilmiştir. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu olma özelliği vardır. Multiplayer özelliği, oyun konsolu oyuncuları tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenidir. Gerçekçi sahneleri, üstün bir yapay zekası, etkileyici tasarımları ve hikaye kurgusu ile oldukça başarılı bir oyundur.

Nişancılık becerilerinin sergilenmesini sağlayan oyun, konusu ile de dikkat çekicidir. Kaptan Price ve ekibinin, teröristlerle olan mücadelesinden bahsedilir. Amerika'nın, düşman bir generali öldürmesi, olayların fitilini ateşler. Price, ekibi ile birlikte olaya müdahale etmek için kolları sıvar. Fakat, olayların gidişatı farklı bir yöne doğru evrilir. İşin içine, Meksika Özel Kuvvetleri ve karteller de karışır.

Call of Duty Modern Warfare II, 100 fps üzerine çıkabilir. Aşağıda ise oyun için gereken sistem gereksinimleri verilmiştir.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i3-6100, Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

Ekran kartı belleği: 2 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-6600K, Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1400

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: En az 72 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

Ekran kartı belleği: 4 GB

Grafik yazılımı: NVIDIA 516.59 veya AMD 22.9.1

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Call of Duty Modern Warfare II Sistem Gereksinimleri - Call of Duty Modern Warfare 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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