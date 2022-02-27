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Giriş Tarihi: 27.2.2022 11:12 Son Güncelleme: 27.2.2022 11:37

‘Çalmayın’ diye bağıran adama ‘mallar senin mi’ dediler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Çalmayın’ diye bağıran adama ‘mallar senin mi’ dediler

İstanbul Avrupa yakasında girdikleri marketlerden yüz binlerce liralık sigara ve alkollü içecek çalan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen hırsızların çalmayın sözüne "Sen ne karışıyorsun mallar senin mi” diyerek tepki gösterdikleri pişkin anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde birbiri ardına gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameralarına yakalandığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin çalıntı olduğu tespit edilen otomobillerle işyerlerinin önüne gelerek marketlerden adeta yağmalar gibi hırsızlık yaptıkları görüldü.

Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap, "Sana ne? Senin malın mı?" | Video

Bir olayda hırsızlığı gören bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen şüphelilerin, hiçbir şeye aldırmadan hırsızlığa devam ettikleri görüldü.

Videoyu çeken vatandaşın "Çalmayın" sözüne küfrederek cevap veren şüphelilerin "Neden çalmayalım mallar senin mi?" diye cevap verdikleri duyuldu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların kimliklerini tespit etti. 18 Şubat 2022 tarihinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Şüpheliler Çekan B.(25), Ceyhun B.(22), Özgür İ.(23), Azad E.(20), Ozan B.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçundan onlarca kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘Çalmayın’ diye bağıran adama ‘mallar senin mi’ dediler
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