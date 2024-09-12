Cam kemik hastası Hediye Nur’a en güzel hediye

Kayseri'de cam kemik hastası olan 13 yaşındaki Hediye Nur Çetin, evinin sokağındaki yolun parke taşlı olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle yolda gezerken kemikleri ağrıyor ve rahatsız oluyordu. Küçük kız, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan evlerinin önünün asfaltlanmasını istedi. Tekerlekli sandalyesiyle yola çıktığında sarsıntıdan zorlanan cam kemik hastası küçüğün talebine kayıtsız kalmayan Başkan Yalçın, harekete geçti. Belediyenin asfalt ekibine talimat veren Başkan Yalçın, Hediye Nur'un evinin önünden anayola kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik yola asfalt döktürdü.Asfalt yolun yapım çalışmalarını izleyen Hediye Nur, asfaltın tamamlanmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Başkan Yalçın, yol çalışmasının ardından küçük Hediye Nur'u ziyaret etti. Yeni asfaltlanan yolda Hediye Nur ve ailesi tarafından karşılanan Başkan Yalçın, Çetin ailesine misafir oldu. Hediye Nur ile sohbet eden Yalçın, küçük kızın isteğinin yerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, asfaltın hayırlı olmasını diledi. Hediye Nur'a çeşitli hediyeler veren Yalçın, küçük kızla beraber yapımı tamamlanan yolda dolaştı.Duygularını ifade eden Hediye Nur Çetin, "Evimizin önündeki yok parke taşlıydı. Akülü aracımla gezdiğimde çok sarsıntı yapıyordu. Her sarsıntıda kemiklerim ağrıyor, canımı yakıyordu. Ben de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a bir tanıdığımız vasıtasıyla mesaj gönderdim. Aradan çok zaman geçmeden bir sabah iş makinelerinin sesiyle uyandım. Pencereden baktığımda belediye ekipleri evimizin önündeki yolu ana yola kadar asfaltlıyorlardı. O yolu görünce dünyalar benim oldu. Başkan Mustafa Yalçın ziyaretime gelip bana 'Nasıl olmuş hediyeni beğendin mi' dedi. Ben de, 'Bu yol benim mutluluğuma giden yol, nasıl beğenmem' dedim. Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi. Çetin'in anne babası da, "Kızımız artık güvenle ve rahatlıkla yola çıkıyor, akülü aracıyla gidip gelebiliyor" ifadelerini kullandı.