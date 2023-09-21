Haberler Yaşam Haberleri Cam kırıp araba soyan iki hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 21.9.2023 11:23

Cam kırıp araba soyan iki hırsız yakalandı

İstanbul’da motosikletle dolaşarak park halindeki otomobillerin camlarını kırıp, içinde bırakılan eşyaları çalan 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cam kırıp araba soyan iki hırsız yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi olanların ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Polis olayla ilgili incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde bir motosikletle olay yerine gelen iki kişinin, park halinde otomobilin camını kırarak içine girdikleri görüldü. Şüphelilerden birinin otomobilin içindeki poşetleri alarak motosikletin üzerinde bekleyen arkadaşı ile kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Burak A.(31), ile Heybet A.(36)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A.'nın daha önceden 24 , Heybet A.'nın ise 13 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 11 ayrı otodan hırsızlık ve bir motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda şüpheli ateş açtı: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
İzlenme rekoru hâlâ onda
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
İBB'nin İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç stoklandı
Karabağ’dan sonra sıra Zengezur’da...
Ziyech’in oynaması hataydı
Veda etmeye gidip dedikodusunu yaptılar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cam kırıp araba soyan iki hırsız yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA