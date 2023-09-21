Cam kırıp araba soyan iki hırsız yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerinin soyulduğunu söyleyerek şikayetçi olanların ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Polis olayla ilgili incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde bir motosikletle olay yerine gelen iki kişinin, park halinde otomobilin camını kırarak içine girdikleri görüldü. Şüphelilerden birinin otomobilin içindeki poşetleri alarak motosikletin üzerinde bekleyen arkadaşı ile kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Burak A.(31), ile Heybet A.(36)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A.'nın daha önceden 24 , Heybet A.'nın ise 13 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin 11 ayrı otodan hırsızlık ve bir motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.