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Giriş Tarihi: 22.1.2025 16:28 Son Güncelleme: 22.1.2025 16:31

Cam silen kadın 13’üncü kattan düşüp, öldü

Adana’da 53 yaşındaki Emel Atapek, evinin penceresinin camını silerken dengesini kaybedip 13’üncü kattan aşağı düşüp, öldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cam silen kadın 13’üncü kattan düşüp, öldü

Adana'da cam silmek için 13'üncü kattaki evinin penceresine çıkan Emel Atapek (53), dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 13'üncü katındaki dairesinde oturan Emel Atapek, cam silmek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Atapek, beton zemine düştü. Sesi duyan komşuları, Atapek'i yerde kanlar içinde bulunca, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde Atapek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Atapek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Cam silen kadın 13’üncü kattan düşüp, öldü
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