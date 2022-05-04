Haberler Yaşam Haberleri Çam silen kişiye çarpıp öldürmüştü! Sürücü orada kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 4.5.2022 14:17

Çam silen kişiye çarpıp öldürmüştü! Sürücü orada kıskıvrak yakalandı

DHA
Çam silen kişiye çarpıp öldürmüştü! Sürücü orada kıskıvrak yakalandı

Adana'da kavşakta duran otomobilin ön camını sildikten sonra yeşil ışıkta refüje geçmek isteyen Ümit Özdemir'e (45) çarpıp ölümüne sebep olan sürücü Nurullah Ç. (31) yakalandı. Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir (41), "Hastaneye götürseydi belki kurtulurdu, bırakıp, gitmiş. İnşallah cezaevinden çıkmaz" dedi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, yeşil ışığın yanmasıyla refüje geçmek istedi. Bu sırada sol şeritten hızla gelen Nurullah Ç., otomobiliyle Özdemir'e çarptı. Sürücü kaçarken, yaralanan Özdemir, başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü Nurullah Ç.'yi, evine yapılan baskında yakaladı.

'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALMASIN'

Ümit Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Davulculuk yaparak geçimini sağladığı belirtilen 2 çocuk babası Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir, "Kardeşime çarpıp, kaçmış. Hastaneye götürseydi belki kurtulurdu. Onu orada bırakıp, gitmiş. İnşallah cezaevinden çıkamaz, kardeşimin kanı yerde kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Ümit Özdemir'in cenazesi, Adana Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Nurullah Ç.'nin polis merkezindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Şehirli halay çekmez
Son dakika: ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çam silen kişiye çarpıp öldürmüştü! Sürücü orada kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA