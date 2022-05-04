Çam silen kişiye çarpıp öldürmüştü! Sürücü orada kıskıvrak yakalandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, yeşil ışığın yanmasıyla refüje geçmek istedi. Bu sırada sol şeritten hızla gelen Nurullah Ç., otomobiliyle Özdemir'e çarptı. Sürücü kaçarken, yaralanan Özdemir, başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü Nurullah Ç.'yi, evine yapılan baskında yakaladı.



'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALMASIN'



Ümit Özdemir'in cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Davulculuk yaparak geçimini sağladığı belirtilen 2 çocuk babası Özdemir'in kız kardeşi Fadime Özdemir, "Kardeşime çarpıp, kaçmış. Hastaneye götürseydi belki kurtulurdu. Onu orada bırakıp, gitmiş. İnşallah cezaevinden çıkamaz, kardeşimin kanı yerde kalmasın" diyerek gözyaşı döktü. Ümit Özdemir'in cenazesi, Adana Asri Mezarlığı'nda defnedildi.



Nurullah Ç.'nin polis merkezindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.