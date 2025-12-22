Haberler Yaşam Haberleri Cam silerken 3’üncü kattan zemine düşen kadın ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 22.12.2025 21:24

Cam silerken 3’üncü kattan zemine düşen kadın ağır yaralandı

İstanbul Bayrampaşa’da 4 katlı binanın 3'üncü katında evinin camlarını silmek için pencere dışına sarkan Semiha U.(33) dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cam silerken 3’üncü kattan zemine düşen kadın ağır yaralandı
  • ABONE OL

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Semiha U., cam silerken dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Semiha U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede çalışmalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri 3'üncü katta camları silen kadının dışarıya sarktığı sırada dengesini kaybederek yolda zemine düştüğünü söylediler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cam silerken 3’üncü kattan zemine düşen kadın ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz