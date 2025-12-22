Cam silerken 3’üncü kattan zemine düşen kadın ağır yaralandı

Olay, saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Nur Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Semiha U., cam silerken dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Semiha U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede çalışmalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören mahalle sakinleri 3'üncü katta camları silen kadının dışarıya sarktığı sırada dengesini kaybederek yolda zemine düştüğünü söylediler.