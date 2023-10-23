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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:11 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:15

Cam silicilere para cezası yağdı

Adana’da trafik ışıklarında araçların camlarını zorla silip, kendilerine para vermeyen sürücüleri taciz eden kişilere yönelik yapılan denetimde 4’ü çocuk 196 kişiye toplam 120 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cam silicilere para cezası yağdı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cadde ve bulvarlar kavşaklarındaki trafik ışıklarında otomobillerin camını silip, para vermeyen sürücüleri taciz eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çok sayıda ekip, motosiklet ve araçlarla kavşaklara baskın yaptı. Polisi görünce kaçan bazı kişiler, koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu anlar polisin kamerasına yansıdı. Denetimlerde 4'ü çocuk 196 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 617'şer TL olmak üzere toplam 120 bin 932 lira idari para cezası uygulandı. Ekiplerin, kavşaklardaki denetimleri sürdüreceği bildirildi.

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Cam silicilere para cezası yağdı
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