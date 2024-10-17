Cam silmek istedi: 7. Kattan boşluğa çakıldı!

Görgü tanıklarından biri "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi. Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.