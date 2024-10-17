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Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:27

Cam silmek istedi: 7. Kattan boşluğa çakıldı!

Kağıthane'de bir iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam dengesini kaybederek 7. Kattan aşağı çakıldı. Havalandırma boşluğuna düşen Susam'ın cam silmek için 7. kata çıktığı bildirildi. 65 yaşındaki Susam'ın olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA
Cam silmek istedi: 7. Kattan boşluğa çakıldı!

Feci olay dün akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Kağıthane'deki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 65 yaşındaki Ali Rıza Susam camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

"YUKARIDA NE İŞ YAPTIĞINI BİLMİYORUZ"

Susam'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından biri "Cam silerken aşağı düşüyor. Savcı bekleniyor." dedi. Görgü tanığı Hamdi Taşbaş ise, "Mahallemizin insanı, cam temizleme işleri falan yapıyor kendisi, yukarıda en üst katta çatı arasında bir boşluk var, anahtar da kendisinde varmış. Yukarıda ne iş yaptığını bilmiyoruz ama binanın havalandırmasından yedi, sekiz katlık bir boşluk var oraya düşmüş. Biz de duyduk olay bu." şeklinde konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Cam silmek istedi: 7. Kattan boşluğa çakıldı!
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