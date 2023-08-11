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Giriş Tarihi: 11.8.2023 12:34 Son Güncelleme: 11.8.2023 12:38

Cam üretim fabrikasında yangın paniği

İstanbul Arnavutköy'deki Akpınar Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında dün sabah henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın giriş katındaki matbaa bölümünden başladığı belirtilen yangında işçilerin önce kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştıkları yangın büyüyünce fabrikayı terk ettikleri belirtildi. Alevlerin büyüdüğü yangında, çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulansta müdahale edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cam üretim fabrikasında yangın paniği

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, giriş katındaki matbaa kısmında başlayan yangının üst katlardaki cam üretim fabrikasına yayıldığı belirtildi. Yangınla birlikte Fabrikadaki işçilerin yangına kendi imkanları ile müdahalede bulundukları fakat alevlerin yayılması sonucu kendilerini dışarıya atarak kurtardıkları kaydedildi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangına, Arnavutköy ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalede bulundu.

78 İTFAİYE EKİBİ 98 İTFAİYECİ KATILDI

Binaya yayılan yangının 4 katlı cam fabrikasının giriş katındaki matbaadaki kimyasal maddeden kaynaklandığı kaydedildi. Yangınla birlikte patlama sesleri de duyuldu. Fabrikada çıkan ve büyüyen yangına Arnavutköy itfaiyesi ile birlikte çevre ilçelerden 78 itfaiye ekibi ile 98 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yngını kontrol altına almaya çalışkları görüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

"YANGIN KİMYASAL BÖLÜMDE ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ"

Fabrikada çıkan yangını görüp itfaiye haber veren lokanta işletmecisi Aydın Karakaya, "Ben lokantada yatıyordum saat 04.00 sıralarında kalkı yemek yaparken fabrikadan dumanların yükseldiğini gördüm. Hemen itfaiyeyi arayıp haber verdim. Çalışanlar fabrikanın alt katındaki kimyasal alanda elektrik kontağından çıktığını söylediler. Sonrada yayılan yangın hemen yanındaki kağıt ve karton fabrikasına sıçramış. Sabah saat 04.30'dan bu yana söndürmeye çalışıyorlar" dedi.

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Cam üretim fabrikasında yangın paniği
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