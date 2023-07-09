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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Cama isabet eden taşın sırrı çözüldü

DHA
Cama isabet eden taşın sırrı çözüldü
Ankara'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Saygın Doğan'ın (38), 21 Haziran'da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın fırlamasına, karşı şeritte hasarlı kaza yapan otomobilin yol açtığı belirlendi. Aracındaki hasar otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kamerası ile tespit edilen A.D., Sivas'ta gözaltına alındı. A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan araç gördüğünü, ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için yola devam ettiğini söyledi. Sürücü ile taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma açıldı.

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Cama isabet eden taşın sırrı çözüldü
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