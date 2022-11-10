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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:29

Çamaşır asarken 4. kattan düştü

İstanbul Esenler'de Neriman A. isimli kadın 4'üncü kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşüp yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çamaşır asarken 4. kattan düştü

Olay, Oruç Reis Mahallesi'nde önceki gün 14.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Nariman A., 4'üncü katta bulunan evinin balkonunda çamaşır asarken, dengesini kaybederek düştü.

Kadının yere düştüğünü gören mahalle sakinleri yardımına koşup sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Nariman A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının yüksekten düşme sonucu kolunun kırıldığı hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

"BALKONDA ÇAMAŞIR ASARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ 4.KATTAN DÜŞTÜ"

Düşme olayını görenler "Kadın dengesini kaybederek kolunun üzerine düştü. Kafasını taşa vurdu fakat bilinci yerindeydi. Durumunun iyi olduğunu öğrendik" dediler.

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Çamaşır asarken 4. kattan düştü
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