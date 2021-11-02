Çamaşır asarken düşüp öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçük Balıklı Mahallesi'nde ikamet eden ev hanımı Hasna Artaş, yıkadığı çamaşırları kuruması için 3'üncü kattaki evinin balkona asmaya çıktı.
Aniden dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hasna Artaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Artaş'ın olay sırasında evde bulunan çocukları, annelerinin cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.
Artaş'ın cenazesi, Adlî Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.