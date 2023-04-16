Ağebey-kardeş arasındaki ’çamaşır makinesi’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Evlerinde anneleriyle birlikte yaşayan Baran ve Özgür A. kardeşler, "çamaşır makinesi açma, kapama" tartışması dolayısıyla kavgaya tutuştu. Özel bir firmada veri analisti olarak çalışan Baran A, doktorluk yapan ağabeyi Özgür A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçakla ağır yaralanan Özgür A'yı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özgür A, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ağabeyini bıçaklayan Baran A. ise olay yerine gelen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği personeli tarafından gözaltına alındı.Baran A'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, Özgür A'nın cesedi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.