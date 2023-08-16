Çamaşır Makinesi Neden Yürür ve Sallanır? Çamaşır Makinesinin Yürümemesi İçin Ne Yapmalı?

Çamaşır makineleri, günümüzde her evde bulunan ve çamaşır yıkama işini üstlenen elektronik ürünlerdir. Her ne kadar istenmese de zaman zaman çamaşır makinelerinde bir kısım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlardan biri de çamaşır makinesinin sallanma ve yürüme problemidir. Sorunun neyden kaynaklandığını bilmeniz, soruna müdahale etmenizi kolaylaştıracaktır. Çamaşır makinesi neden yürür ve sallanır, yürümemesi için ne yapmalı gibi sorular bu anlamda yönlendirici olacaktır.

Çamaşır Makinesi Neden Yürür ve Sallanır?

Çamaşır makinelerinde sıklıkla karşılaşılan sorunların başında sarsıntı ve aşırı hareket gelir. Bu sorunun ilerlemesi halinde çamaşır makinesinin yürümesi sorunu ile de karşılaşılabilir. Yaşanan arızalar makinenin bazı parçalarının yıpranmasına da neden olur.

Çamaşır makineleri özellikle sıkma esnasında hızlı döner. Bu dönü makinenin hareketlenmesine sebep olur. Aşırı sarsıntı ve hareketi azaltmak için makinelerin altında kazan hareketini düşürmek için amortisörler kullanılır. Bu amortisörler zamanla yıpranabilir. Söz konusu yıpranma makinenin sarsılmasına ya da hareket etmesine neden olabilir.

Çamaşır Makinesinin Yürümemesi İçin Ne Yapmalı?

Çamaşır makinesindeki sarsıntı, hareket ve yürüme sorununu en aza indirmek için alınması gereken bir kısım basit tedbirler vardır. Alınacak tedbirler ile makinenin amortisörlerinin yıpranma ve zarar görme ihtimalini de en aza indirebilirsiniz.