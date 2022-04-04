Çamaşır makinesini çalıp hurdacıya satmışlar

İstanbul Maltepe'de iki hırsız, Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın deposundan bir çamaşır makinesi çaldı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden açık kimlikleri tespit edilen İ.A. (23) ve M.D.A. (31) yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağının çaldıkları çamaşır makinesini hurdacılık yapan H.S.'ye (22) sattıkları belirlendi. H.S. de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. İki suç ortağının Ataşehir'de iki farklı adresten bisiklet, dört kuş kafesi, ısıtıcı ve bir bilgisayar çaldıkları da belirlendi. H.S. yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. İ.A. ve M.D.A. ise "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. İki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.