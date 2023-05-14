‘Çamaşır mandalı dahi evde hazırdı’

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Özbek Köyü sakinleri Ramazan Bayram'ını yeni evlerinde geçirdi. Depremin yaşattığı büyük acıları unutturmaya çalışan devlet 45 gün içinde evleri tamamlayıp teslim etti. Bayramın ikinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle anahtarlarını teslim alan depremzedeler yeni evlerini çok beğendi.Depremde bölgenin büyük bir yıkıma uğradığını söyleyen Belpınar Köyü sakinlerinden 6 çocuk babası Remzi Kavak (68) şöyle konuştu:"Deprem büyüktü ama devletimiz de büyük. Kısa sürede yaralarımız sarıldı. Daha ilk başta hemen yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz verildi. İkinci gün çadırlar dağıtıldı. 45 gün içinde de evlerimiz veridi. Bizim köye 14 tane yapıldı ama 49 ev daha yapılacak. Köyümüzün tamamı buraya taşınacak" dedi.7 çocuk babası Mehmet Demir (67) ise "Gece deprem oldu, sabah bize battaniye-yorgan geldi. Öğleyin yemeğimiz geldi, ikinci gün çadırlarımızı helikopterlerle bize ulaştırdılar. Askerimiz, jandarmamız tek tek evlere dağıttı. Koordinatör vali ev yapacaklarını Kurban Bayramı'na kadar da biteceğini söyledi. 'Kurbana kadar nasıl biter?' derken Ramazan Bayramı'nda teslim ettiler" diye konuştu.Depremzede Caner Kavak (19) da köy evlerinde her şeylerinin tamam olduğunu belirterek, "Evlerimiz akıllı olarak yapıldı. İnternet için modem bile taktılar. Yatağından beyaz eşyasına, koltuğundan televizyonuna, yiyeceğinden çamaşır mandalına kadar her şey hazır olarak bizi bekliyordu" dedi.