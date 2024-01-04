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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Çamaşır topluyordu çatıdan yere çakıldı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Çamaşır topluyordu çatıdan yere çakıldı
BURSA'NIN İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Kübra Tokmak (14), gece saat 22.20 sıralarında çatıda asılı olan ve kuruyan çamaşırları toplamak için 3 katlı binanın çatısına çıktı. Çamaşırları topladığı sırada aniden dengesini kaybeden talihsiz kız, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Zeynep Kübra Tokmak, İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz kız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

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Çamaşır topluyordu çatıdan yere çakıldı
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