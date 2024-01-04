Çamaşırları toplayan 14 yaşındaki Zeynep çatıdan düşüp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zeynep Kübra Tokmak, gece saat 22.20 sıralarında çatıda asılı olan ve kuruyan çamaşırları toplamak için 3 katlı binanın çatısına çıktı. Çamaşırları topladığı sırada aniden dengesini kaybeden talihsiz kız, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Tokmak, İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada hemen yoğun bakıma alınan talihsiz kız, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Zeynep Kübra Tokmak'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olay yerine gelen Savcılık incelemesinin ardından soruşturma başlatıldı.