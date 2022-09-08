Camdan girerek evleri soydu… Güvenlik kamera görüntülerine yakalandı

İstanbul'da bir kişi; Arnavutköy İlçesi'nde iki farklı adrese camdan girerek bir cep telefonu ve 700 lira nakit para çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri A.Y. isimli hırsızı kısa süre içerisinde Arnavutköy İlçesi Anadolu Mahallesi'nde gözaltına aldı. Hırsızın camdan adrese girdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Farklı suçlardan beş suç kaydı bulunan A.Y., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.