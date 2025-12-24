Haberler Yaşam Haberleri Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı: Kameralara yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 09:19

Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı: Kameralara yakalandı!

Hatay’da bir iş yerine girip kaşla göz arasında camekandaki telefonu çalan hırsızın çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerindeki kameraların incelenmesinin ardından yakalanan hırsız M.B., mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı: Kameralara yakalandı!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, 15 Aralık günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerine müşteri gibi gelen M.B., camekanda bulunan cep telefonunu çaldı.

KAMERALARA YAKALANDI

Telefonu çalan M.B., iş yerinde dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalındığını anlayan iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, iş yerindeki kameraları incelemenin ardından telefonu çalan şahsı tespit ederek gözaltına alındı.

M.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı: Kameralara yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz