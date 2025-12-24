Camekandaki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı: Kameralara yakalandı!

Akılalmaz olay, 15 Aralık günü Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir iş yerine müşteri gibi gelen M.B., camekanda bulunan cep telefonunu çaldı.
KAMERALARA YAKALANDI
Telefonu çalan M.B., iş yerinde dolaştıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Telefonun çalındığını anlayan iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, iş yerindeki kameraları incelemenin ardından telefonu çalan şahsı tespit ederek gözaltına alındı.