Başakşehir’de korkunç olay! Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Başakşehir Güvercintepe'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.