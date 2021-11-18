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Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:59 Son Güncelleme: 18.11.2021 19:06

Başakşehir'de korkunç olay! Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

İHA
Başakşehir’de korkunç olay! Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Başakşehir’deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı. Korkunç olayla ilgili olarak açıklamada bulunan bir vatandaş ise "Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar" dedi.

Başakşehir Güvercintepe'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MAVİ POŞETİN İÇİNE KOYARAK AĞAÇ DİBİNE BIRAKMIŞLAR"

Olayla alakalı konuşan bir vatandaş, "Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar" dedi.

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Başakşehir'de korkunç olay! Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
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