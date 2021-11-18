Başakşehir’de korkunç olay! Cami bahçesinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Başakşehir Güvercintepe'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı.
ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
"MAVİ POŞETİN İÇİNE KOYARAK AĞAÇ DİBİNE BIRAKMIŞLAR"
Olayla alakalı konuşan bir vatandaş, "Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar" dedi.