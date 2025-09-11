Cami görevlisini darp eden şampiyona dava: 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Korkunç olay, geçtiğimiz Ocak ayında Zeytinburnu'na bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Bir dönem Dünya Kick Boks Şampiyonu olan boksör Yavuz Özden, bir caminin tuvaletine girdi. Özden, burada iddiaya göre engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek içeride birinin olup olmadığını kontrol etti. Temizlik görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Osman Amaç (38) ise burada Özden'i uyararak namaz kılmak için camiye girdi.

GÖREVLİYE SALDIRDI

Namazını kıldıktan yaklaşık 45 dakika sonra dışarıya çıkan Osman Amaç, tartıştığı Yavuz Özden tarafından saldırıya uğradı. Gardını alan Özden, Amaç'ı dakikalarca yumruklayarak dövmeye başladı. Ayakkabı çekeceği ile karışıklık vermeye çalışan Amaç'ı caminin içerisine sokan Özden, onu yere yatırıp dövmeye devam etti. Camidekilerin araya girmesiyle Özden ve Amaç birbirlerinden ayrıldı.

KISMİ YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

Olayın ardından Özden camiden çıkarken, çenesinin kırıldığını fark eden Osman Amaç ise hastaneye götürüldü. Ameliyata alınan Amaç tedaviye alındı. Ancak Amaç'ın kısmi yüz felci geçirdiği tespit edildi. Hastaneden taburcu edilen Osman Amaç, emniyete giderek şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri şikayet üzerine Yavuz Özden'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özden, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli adliyedeli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında istenen sağlık raporunda Osman Amaç'ın orta derecede kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yavuz Özden'in 'kasten nitelikli yaralama' suçundan 2 yıl 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.