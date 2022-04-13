Haberler Yaşam Haberleri Cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 13.4.2022 10:45 Son Güncelleme: 13.4.2022 11:10

Cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yapımı devam eden bir camiinin iskeleleri çöktü, enkaz altında kalan 6 işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz altından çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, 3 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, belediye ve polis inceleme başlattı.

Diyarbakır Valiliği'nden cami inşaatının çökmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bağlar ilçemiz Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacı Baki Çelik Cami ve Külliyesi inşaatında saat 09.45 sıralarında kalıp göçüğü meydana gelmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir." denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Kar esareti sırasında yurt dışı tatiline çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yeni savunma: İmamoğlu 'Bak keyfine' dedi
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırganın kimliği belli oldu; işte başına konulan ödül
Kinder sürpriz çikolatası küçük kızı komaya soktu!
'Çağrı: İslamiyetin Doğuşu' yıllar sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor! 45 yıldır daha iyisi çekilmedi
Şarkıcı Gökhan Özen’e yakalama şoku! Gökhan Özen ile eski kayınpederi Mehmet Sevigen arasında sular durulmuyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cami inşaatı çöktü, 6 işçi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA