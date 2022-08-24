Camı kırdı ama başaramadı

KARAMAN'DA Gödet Barajı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Yaşar'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, su altında yaptıkları çalışmada 70 FY 356 plakalı hafif ticari araca ve araca yaklaşık 10 metre mesafede sürücü İbrahim Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Yaşar'ın aracın arka camını kırıp çıktıktan sonra boğulduğu belirlendi. Dalgıçların kıyıya çıkardığı Yaşar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.