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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Camı kırdı ama başaramadı

ABBAS ÇAKAR
Camı kırdı ama başaramadı
KARAMAN'DA Gödet Barajı'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Yaşar'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, su altında yaptıkları çalışmada 70 FY 356 plakalı hafif ticari araca ve araca yaklaşık 10 metre mesafede sürücü İbrahim Yaşar'ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Yaşar'ın aracın arka camını kırıp çıktıktan sonra boğulduğu belirlendi. Dalgıçların kıyıya çıkardığı Yaşar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Camı kırdı ama başaramadı
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