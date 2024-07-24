Cami minberinden babalara dokundu

Ev Okulu Derneği Başkanı ve Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren (43), İstanbul'daki camilerde yıllardır cuma namazı vakitlerinde cemaate çocuk gelişimi üzerine sesleniyor. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan Hilmi Eren, çeşitli kurumlarda ebeveyn eğitimleri vermeye başladı. Ancak seminerlerine katılanların çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu fark etti ve babaları da bu seminerlere çekmek için çözüm yolları aradı. "Çocuk eğitimi anne ve babanın eşit görevidir" mottosuyla yola çıkan Eren, kendine 'babalar en çok nereye gider' diye sormaya başladı. Bunun neticesinde babaların düzenli olarak cuma namazlarına gittiğini düşünerek, camilerde eğitim vermenin etkili olabileceğine karar verdi. Fakat müftülük, camilerde konuşma yapabilmesi için Eren'in ilahiyat mezunu olması gerektiğini belirtti. Pes etmeyen Eren, tekrar üniversite sınavına girerek İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi ve hedefine ulaşmak için önemli bir adım attı. 2014 yılından bu yana İstanbul genelinde 150'den fazla camide cuma namazları öncesinde babalara yönelik eğitimler veren Eren, aile içi iletişimin ve çocuklarla sağlıklı ilişkiler kurmanın önemini anlatıyor. Eğitimlerin etkisi o kadar güçlü oluyor ki, bazı babalar gözyaşlarını tutamıyor, bazıları ise Eren'e teşekkür ederek eğitimlerin kendilerine ve ailelerine çok şey kattığını belirtiyor.Takım elbiseli ve kravatlı olarak camilere giden Hilmi Eren, çocuk gelişimi üzerine yaptığı konuşmalarla toplumsal bilinçlenmeye de büyük katkı sağladı. Eren'in çabaları kısa sürede meyvelerini verdi ve şimdiye kadar 650 bin civarında babaya ücretsiz olarak ulaştı.