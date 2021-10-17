Cami musluklarını çaldı satıp uyuşturucu aldı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri; camilerden 21 musluk çalan ve hurdacılara satan bir kişiyi yakaladı. Uyuşturucu madde bağımlısı olan 26 suçtan sabıkalı Ferhat U. ifadesinde muslukları satıp uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Şüphelilerin muslukları sökerek çalması ve poşetlere koydukları musluklarla kaçtıkları anlar camilerin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ferhat U. cezaevine yerleştirildi.