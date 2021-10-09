Cami yaptıranlara takdir belgesi

Gaziantep İl Müftülüğünce, Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Cami Banilerini Anma Programı"na, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Davut Gül, Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve hayırseverler, aileleri ve davetliler katıldı.

Cami yaptıran 140 hayırsevere takdir belgesi takdim edilen "Cami Banileri Vefa Programı"nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, camilerin Beytullah'ın şubesi, İslam medeniyetinin kalbi ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek, "Minareleriyle tevhidin sembolü, ezanlarıyla şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleriyle hak ve hakikatin sesi ilim, hikmet ve ibadet mekanlarıdır" dedi.

Yaptırılan camilerin büyük bir fedakarlıkla ibadete hazır hale getirildiğini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Camilerimizi yaptıran hayırseverlerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Başkan Erbaş, kentte en çok cami yaptıran Konukoğlu ailesine 8 cami için SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile birer cami için Ali Konukoğlu, Settar Konukoğlu ve Serdar Erpamukçu'ya takdir belgesi vererek teşekkür etti.

Yapılan diğer konuşmaların ve hayırseverlere takdir belgelerinin verilmesinin ardından, Cami Banileri Vefa Programı, takdir belgesi alanlar ve konukların beraber fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.