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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Camide çok iyi hissettim

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Camide çok iyi hissettim
İstanbul'da kar nedeniyle yolda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli Haham İsrael Elbom, ilk kez bir camiye girdiğini belirterek "Oradaki insanlar çok iyiydi. İyi ve rahat hissettim orada" dedi. Ülkesine dönmek için geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Havalimanı'na giderken yoğun kar yağışı nedeniyle bulunduğu araçta mahsur kalan 62 yaşındaki Haham İsrael Elbom, jandarma tarafından kurtarılıp havalimanındaki Ali Kuşçu Camisi'ne getirildi. Geceyi camide geçiren Elbom yolların açılmasından sonra bir otele yerleştirildi. THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam İsrail'e dönen Haham Elbom, "O gece 5 saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Oradaki insanlar çok iyiydi ve herkes çok iyi davrandı bana. Camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissettim. İlk kez bir camiye girdim. İyi ve rahat hissettim orada. Şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil barış istiyorum. Birbirimizi seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey daha iyi olacak" diye konuştu.

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