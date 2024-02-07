Camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu. Aşırı yağışla birlikte Küçükköy Mahallesi'nde bulunan İçkale Camii'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla doldu. Cami içerisinde yatsı namazını kılan yaklaşık 100 kişiden bazıları kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü. Cami önündeki park halindeki araçlar da suya gömüldü. Gündoğdu Mahallesi'nde ise 3 bina, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.