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Giriş Tarihi: 3.7.2022 11:10 Son Güncelleme: 3.7.2022 11:13

Camide uyuyan vatandaşın telefonunu çaldı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Camide uyuyan vatandaşın telefonunu çaldı

İstanbul’da bir camide uyuyan vatandaşın cep telefonunu çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan bir hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı cami içerisinde yakalandı.

Olay 30 Haziran Perşembe sabahı 10.05 sıralarında İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Güneşli Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiye giren bir kişi; caminin içerisinde uyumakta olan A.B. isimli kişinin cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



A.M. isimli hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde aynı camide yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yasal işlem yapıldı. A.M. isimli hırsız yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Camide uyuyan vatandaşın telefonunu çaldı
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