Camide uyuyan vatandaşın telefonunu çaldı

Olay 30 Haziran Perşembe sabahı 10.05 sıralarında İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Güneşli Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Camiye giren bir kişi; caminin içerisinde uyumakta olan A.B. isimli kişinin cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
A.M. isimli hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa süre içerisinde aynı camide yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında yasal işlem yapıldı. A.M. isimli hırsız yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.