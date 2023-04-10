Çorum’da dehşet! Önce muhtarla azasını sonra annesiyle babaannesini vurdu: 6 yaralı

Çorum'un İskilip İlçesi Yukarı Örenseki Köyünde teravih namazına giden köylü felaketi yaşadı. Yalçın Göbel, evinden getirdiği av tüfeğiyle namazdan çıkan husumetli olduğu muhtar Osman Kayılı ile aza Raşit Çırak'ı hedef aldı. Göbel'in açtığı ateş sonucu muhtar ve aza ile birlikte muhtarın Sinan Kayılı ile Seyit Ahmet Yüzügüldük adlı vatandaş yaralandı.

BABASINI DARP ETMİŞLER

Yerel seçimlerde başka muhtar adayını destekleyen Yalçın Göbel'in babası Şaban Göbel'in hem oy vermediği hem de yol kenarındaki arazisine tel örgü çektiği gerekçesiyle muhtar Osman Kayılı ve azası Yaşar Karaköse tarafından dövüldüğü öğrenildi. Şaban Göbel'i değnek ile başından yaralayan muhtar ve azasına bu yüzden husumet besleyen Yalçın Göbel'in aza Yaşar Karaköse'yi tüfekle vurdu. Birkaç kez bu yüzden cezaevine girip çıkan Yalçın Göbel, son olarak teravih namazı çıkışı yine silahlı saldırı gerçekleştirdi.

MUHTAR VE AZAYI VURDU

Camiden çıkan muhtar ve azasını hedef alan Yalçın Göbel, camiden çıkan 4 kişi vurdu. Yerde yatan bir kadından "Kusura bakma seni onlardan sandım" diyerek özür dileyen Yalçın Göbel'in saldırısı sonrası köye 112 ve jandarma ekipleri çağrıldı. Cami önündeki yaralılar ambulanslarla Bayat ve İskilip Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar daha sonra Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PARA VERMEYEN ANNE VE BABAANNESİNİ DE VURDU

Camiden çıkan muhtar ve azasına gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından evlerinin önüne gelen Yalçın Göbel, annesi satı ve babaannesi Fikriye Göbel'den kaçmak için para istedi. Ancak ne anne nede babaanne Yalçın Göbel'e para vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine sinirlenen yalçın Göbel, bu kez de annesi ve babaannesini vurarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Jandarma kaçan toplam 6 kişiyi vuran Yalçın Göbel'i arıyor.