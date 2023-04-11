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Giriş Tarihi: 11.4.2023 11:49

Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar

İstanbul’da bir caminin imam odasını soyan hırsız yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Fatih Mahallesi'nde bir camiye giren İ.K. isimli hırsız, imam odasından içerisinde yaklaşık 500 lira bulunan kapalı zarfları çaldı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen İ.K. adlı hırsız, Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık ve Evden Hırsızlık" suçlarından dört kaydı bulunan ve "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar
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