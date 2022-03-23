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Giriş Tarihi: 23.3.2022 16:12

Camiden şamdanları ve ses sistemini çalan 3 hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Camiden şamdanları ve ses sistemini çalan 3 hırsız yakalandı

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir camiden şamdan ve ses sistemini çalan üç kişiyi adım adım iz sürerek yakaladı.

İstanbul'da üç kişi, 8 Mart Salı günü Üsküdar İlçesi'ne bağlı Altunizade'de bulunan bir cami içerisinden iki adet şamdan ve 19 Mart Cumartesi günü yaklaşık 100 bin lira değerindeki ses sistemini çaldı. İnceleme başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini topladı.

Görüntüler detaylı bir şekilde incelendi. Üç hırsızın, çaldıktan sonra bir araca yükledikleri şamdanları Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir hurdacıya 650 lira karşılığında sattıkları tespit edildi.

Hırsızların ses sistemini ise Kadıköy İlçesi'nde bulunan bir teknoloji marketine sattıkları belirlendi. Çalınan ses sistemi ve şamdanlara el konuldu. Adım adım izleri sürülen E.B., A.Y. ve U.Ş. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan üç kişi "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü gözaltına alındı.

Çalıntı malzemeleri satın alan iş yeri sahipleri hakkında ise "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

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Camiden şamdanları ve ses sistemini çalan 3 hırsız yakalandı
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