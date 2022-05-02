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Giriş Tarihi: 2.5.2022 14:31 Son Güncelleme: 2.5.2022 14:31

Camiler bayram namazında doldu taştı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Camiler bayram namazında doldu taştı

Kayseri, Sivas ve Çorum'da bayram sabahı camiler doldu taştı. Kayseri'deki tarihi Hunat Cami ile Sivas ve Çorum'daki Ulu Camiler vatandaşların adeta akınına uğradı.

Kayseri'de bayram namazı kılmak için vatandaşlar sabah erken saatlerde evlerine yürüme mesafesinde olan camilere gitti. Genç, yaşlı, çocuk kentte bulunan camileri doldururken, cami içinde ve avluda saf tuttu. Tarihi Hunat Cami vatandaşların en çok tercih ettiği cami oldu. Bayram namazının ardından camide toplu bayramlaşma yapıldı.

ELLER SEMAYA ULU CAMİLERDE AÇILDI

Sivas'ta ise bayram namazının adresi tarihi Ulu Cami oldu. Bayram namazlarını Ulu Camide eda etmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiyi doldurdu. Sivas'ta babalarıyla birlikte bayram namazı için camiye gelen bazı minikler uykuya yenik düştü.

ÇORUMDA CEMAATE SICAK SÜT VE ÇORBA İKRAM EDİLDİ

Çorum'da da vatandaşlar bayram namazlarını eda etmek için Tarihi Ulu Cami'ye akın etti. Namaz sonrası yapılan toplu bayramlaşmanın ardından camiden çıkan vatandaşlara sıcak süt ve çorba ikram edildi.

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Camiler bayram namazında doldu taştı
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