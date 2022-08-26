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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:00 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:22

Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar

İstanbul’da bir caminin dört bin lira değerindeki kapı tokmaklarını çalan bir kişi; Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde bulunan bir caminin dört bin lira değerindeki iki adet kapı tokmağı çalındı. "Mabetten Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; kapı tokmaklarını çevirerek çaldığını ve açık kimliğini tespit ettikleri N.G. isimli hırsızı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde gözaltına aldı. "Mabetten Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen N.G. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar
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