Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Parada Sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte paraları AVM, seyyar satıcılar, mahalle esnafı, camilerin yardım kutuları ya da hayvan pazarları gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde piyasaya sürdüklerine dair yapılan tespitler üzerine; 6 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında; 11 cami görevlisi, 8 seyyar satıcı, 3 çoban ve 5 çeşitli iş yeri çalışanı toplam 27 vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi. 490 adet 100 TL olmak üzere 490 bin sahte Türk Lirası, 97 adet 100 USD olmak üzere 9700 Sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Mali polisin yaptığı çalışmalarda; piyasaya sahte para süren çetenin özellikle İstanbul ve Antalya'dan temin ettikleri sahte Türk Lirası ve Amerikan Dolarlarını Ankara'ya getirerek dağıttıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin sahte paraları AVM'lerde bulunan mağazalara, seyyar satıcılara mahalle esnaflarına, camilerin yardım kutularına, kurbanlık satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşlara vererek alışveriş yaptıkları belirlendi. 50'lik ve 100'lük sahte Amerikan Dolarlarını özellikle AVM'lerde bulunan mağazalarda kıyafet alarak ya da benzinliklerde pompacılara vererek piyasaya sürdükleri, kuyumcularda bozdurmaya çalıştıkları tespit edildi.

KALPAZANLAR YARDIM KUTULARINA GÖZ DİKTİ

Şehrin farklı noktalarında bulunan camiilerde Cuma namazlarında kendilerini namaz kılmış gibi göstererek camiilere girmeden çıkışta bulunan yardım toplama kutularına sahte 100 TL atarak para üstü 80-90 TL aldıkları görüldü. Özellikle Kurban Bayramı süresince hayvan pazarlarını dolaşarak kurbanlık koyun satın aldıkları ve bu hayvanları nakte çevirmek için kasaplara sattıkları ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANMAK İÇİN MASKE

Paraların kontrol edilmesi riskine karşı destelerin başına ve sonuna birer adet gerçek para koyarak sahte paralara gerçek izlenimi verdikleri, yüksek küpürlü sahte para ile cüzi miktarda alışveriş yapıp para üstü olarak gerçek para aldıkları belirlendi. Ayrıca, sahte para verdikleri işyerlerinde güvenlik kameralarına yakalanmamak için tıbbi maske kullanarak yüzlerini gizlemeye çalıştıkları ve sahte paraların anlaşılmaması için alışverişleri özellikle akşam vakitlerinde, tenha yerlerde, kamerasız ortamlarda yaptıkları tespit edildi.