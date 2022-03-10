BURSA'NIN İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar içinde tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlam olan minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Kaymakam Eren Arslan, minarenin daha elverişli hale gelmesi için çalışma yapacaklarını söyledi. İHA