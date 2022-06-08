Camiye dadanan hırsızın namaz kılar gibi yaptığı anlar ortaya çıktı

Şişli'de bir camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp çıktıklarında, ayakkabılarını yerinde bulamadı. Bir süre aradıktan sonra cami görevlisine başvurup kamera görüntülerini izlemek istedi. Vatandaşlar kamera görüntülerini izleyince şok oldu. İddiaya göre bir vatandaş önce namaz kılma numarası yapıyor camide kalan kişi sayısı azalınca ayakkabıların yetimi değiştiriyor sonra da alıp çıkıyordu. Şahsın ayakkabıları almak için hamle yaptığı sorada gelenler olunca tekrar namaza durup secde yaptığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.