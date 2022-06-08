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Giriş Tarihi: 8.6.2022 10:17

Camiye dadanan hırsızın namaz kılar gibi yaptığı anlar ortaya çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Camiye dadanan hırsızın namaz kılar gibi yaptığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Şişli’de bir camiye dadanan ayakkabı hırsızı saniye saniye kameralara yakalandı. Hırsızın olayı gerçekleştirmeden önce yalandan namaz kılar gibi yaptığı, gelen vatandaşlar oldukça secdeye gittiği görüldü. İlginç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli'de bir camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp çıktıklarında, ayakkabılarını yerinde bulamadı. Bir süre aradıktan sonra cami görevlisine başvurup kamera görüntülerini izlemek istedi. Vatandaşlar kamera görüntülerini izleyince şok oldu. İddiaya göre bir vatandaş önce namaz kılma numarası yapıyor camide kalan kişi sayısı azalınca ayakkabıların yetimi değiştiriyor sonra da alıp çıkıyordu. Şahsın ayakkabıları almak için hamle yaptığı sorada gelenler olunca tekrar namaza durup secde yaptığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Camiye dadanan hırsızın namaz kılar gibi yaptığı anlar ortaya çıktı
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