Camiye diye gitti, parkta ölü bulundu

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Yüksel Kılınç sabah namazını kılmak için camiye gitti. Kılınç'ın geri dönmemesi üzerine şüphelenen eşi dışarı çıkıp aramaya başladı. Parkta yürüyen eşi Kılınç'ı yerde yatarken buldu. Eşinin yardım çığlıkları üzerine çevredekiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler Yüksel Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Kılınç'ın vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yaralanması izine rastlanılmadığı belirtildi.