Camiye giren hırsız, imamı bıçakladı

Bursa'da, hırsızlık amacıyla camiye giren zanlı, karşısına çıkan ve kendisine engel olmaya çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan imamın durumu ağır. Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canlılar Cami Kuran kursunda imamlık yapan Halil Okumuş, gece saatlerinde camiden hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliyi gördü. Zanlıyı engellemeye çalışan imam ile hırsız arasında yaşanan arbedede şüpheli yanında bulunan bıçakla imam Okumuş'u 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Can havliyle bağırarak çevreden yardım isteyen imam, ihbar üzerine olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Okumuş'un durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, imamı bıçaklayan zanlının, 42 yaşındaki Z.K. olduğunu belirledi. Yakalanan Z.K. gözaltına alındı.