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Giriş Tarihi: 4.8.2022 11:11

Camları açık olan evlere girip telefonları çalan hırsız tutuklandı

İstanbul’da camları açık olan evlere girerek cep telefonlarını ve paraları çalan hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Camları açık olan evlere girip telefonları çalan hırsız tutuklandı

İstanbulu'da B.Ö. isimli hırsız, Bağcılar İlçesi'nde camları açık olan üç adrese girerek dokuz akıllı cep telefonu ve bin 400 lira nakit para çaldı. Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlarından ötürü 19 adet kaydının olduğu ve ayrıca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan arandığı tespit edilen B.Ö., "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. B.Ö.'nün iki suç ortağı ise aranıyor.

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Camları açık olan evlere girip telefonları çalan hırsız tutuklandı
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