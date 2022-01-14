Camları böyle kırdı! Araçlarda ne bulduysa çaldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi'nde "Otodan Hırsızlık" ve "Yankesicilik" suçlarına karışan bir kişiyi yakaladı. İddialara göre; trafikte bekleme halinde olan araçların camlarını kırarak 2 cep telefonu, bin 600 lira nakit para ve 4 bin 500 lira değerinde El Terminali ile çeşitli kişisel eşyalar çalan H.B.'nin iki araçtan çaldığı cep telefonları da üzerinde bulundu. H.B.'nin araçların camlarını kırdığı ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.