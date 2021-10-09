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Giriş Tarihi: 9.10.2021 19:24 Son Güncelleme: 9.10.2021 19:26

Çamlıyayla’da gece saatlerinde çıkan yangın yeni yapılan evi küle çevirdi!

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Çamlıyayla’da gece saatlerinde çıkan yangın yeni yapılan evi küle çevirdi!

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan yangın, yeni yapılan evi küle çevirdi.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkiinde bulunan ve yeni yapılan Reyhan Aygün'e ait ev, dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yandı.

Alt tarafında odunluk ve kümesin bulunduğu evde çıkan yangına ihbar üzerine Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken, ev tamamen yandı.

Bazı kümes hayvanlarının telef olduğu yangında, evde kimsenin olmaması büyük bir felaketi önüne geçti. Ev sahiplerinin kundaklama iddiasında bulunduğu yangınla ilgili olarak Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Çamlıyayla’da gece saatlerinde çıkan yangın yeni yapılan evi küle çevirdi!
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