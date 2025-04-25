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Giriş Tarihi: 25.4.2025

Çamur silosu çöktü: 5 yaralı

Çamur silosu çöktü: 5 yaralı
Tuzla'daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisinde bulunan çamur silosunda dün akşam çökme meydana geldi. Yaralanan 5 işçiden A.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Tesis Müdürü Erdem Düzen, "Nedenini bilmediğimiz bir şekilde duvar yıkılması oldu. Onda belli bir çamur vardı, etrafa yayıldı. Bazı yerlerde hasar oluştu" dedi.



Deri OSB Başkanı Celal Kut da "Yıkımdan dolayı doğaya ve etrafa sıkıntı yapacak bir durum söz konusu değil. Ama etrafa yayılan çamurun temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu. Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamada ise "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, birinin durumu ağırdır" ifadelerine yer verildi.

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Çamur silosu çöktü: 5 yaralı
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