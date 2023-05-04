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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Çamurlu musluk suyu isyanı

Tekirdağ Çerkezköy’de musluklardan akan çamurlu su, vatandaşları canından bezdirdi. Fatih Mahallesi sakinleri: Tekirdağ Büyükşehir’i defalarca aradık sesimizi duyan olmadı. Sadece zam yapmasını biliyorlar

Çamurlu musluk suyu isyanı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde musluklardan akan çamurlu su sebebiyle vatandaşlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ)'ne isyan etti. İlçe merkezinde bulunan Fatih Mahallesi'nde son zamanlarda musluklardan akan çamurlu su sebebiyle vatandaşlar yetkililere sitemde bulundu.



Son dönemlerde yaşananlara tepki gösteren Fatih Mahallesi sakinleri yetkilileri göreve davet etti. Tekirdağ genelinde sulara her gün zam geldiğini ve suyun çamurlu aktığını dile getiren mahalle sakinleri, "Biri artık bu rezilliğe dur desin. Tekirdağ'da suya her gün zam geliyor ama biz zamlı ödediğimiz suyu bile kaliteli alamıyoruz. Belediyenin vatandaşa hizmet anlayışı bu mu? Biz artık birinin sesimizi duymasını bu rezilliğin bir an önce çözülmesini istiyoruz" diyerek yetkilileri göreve davet etti. İHA

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Çamurlu musluk suyu isyanı
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