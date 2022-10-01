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Giriş Tarihi: 2.10.2022

‘Can çekişiyordum, su istedim vermedi’

DURHASAN ŞAHİN
‘Can çekişiyordum, su istedim vermedi’
Mersin'de sevgilisi H.S. ve kuzeni M.G. tarafından otomobil bagajında mezarlığa götürülüp levye, çelik jant ve sopayla dövülen 23 yaşındaki Rahime Edis, 4 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Rahime Edis, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:
Beni döverek bagaja bindirip mezarlığa götürdüler. Mezarlık 80-90 kilometre uzaklıktaydı şehre. Sürekli darp ettiler, arabada kriko var ya, krikoyla, tahta sandalyeyle dövdüler. Lastiği patlatıp içindeki demir yok mu ağır, onu çıkarıp defalarca kafama fırlattı. Kafama demirle vurdu hiçbir şey hissedemedim, sonra taşla vurdu. Sonra gözümün önüne bir perde geldi, her yeri yemyeşil gördüm, bayılır gibi hissettim. Kapı gibi bir şey gördüm, tam adım atacaktım 'güm' diye bir şey oldu, gözümü bir açtım H.S. bana vurmaya devam etti.
Bana 'Burada öleceksin, babamın mezarının başında' dedi. 'Öldüreceksen öldür, yeter' dedim, zaten can çekişiyordum, su istedim vermedi. Öteki dünyaya gittim geldim herhalde. Bir ömür çıkamasınlar ama bir ömür orada da yaşamasınlar yani. Benim bu yaşadığımın on bin katını yaşasınlar.

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‘Can çekişiyordum, su istedim vermedi’
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