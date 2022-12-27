Can dostlar ÇİP sırasında

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği hayvanların 'Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kayıt zorunluluğunda son 4 gün. Bu kapsamda Türkiye genelinde evcil hayvanların kayıt altına alınması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 1 milyonu aşan çip uygulaması yapılırken, çip taktırma süresi 31 Aralık'ta sona erecek. 1 Ocak itibarıyla çip taktırmamış olan hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak. Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ay sonunda bitecek sürenin uzatılabileceğini söyledi.İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, kedi, köpek ve gelincik gibi hayvanların iki kürek kemiği arasına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanıyor.Deri altı uygulanan mikroçipin hayvana herhangi bir zararı bulunmuyor.